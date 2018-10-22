22.10.2018 | 09:22

Сотрудница ломбарда, расположенного в Пензенском районе, стала жертвой мошенников. Девушке позвонил незнакомец и сказал, что выполнил заказ по изготовлению рекламы для их организации и теперь нужно оплатить его.

Девушка перевела на два счета, указанных собеседником, более 28 тысяч рублей, а затем узнала, что ее руководитель никакой рекламы не заказывал. Пострадавшая от действий аферистов сотрудница ломбарда обратилась в полицию.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Случаи, когда мошенники представляются жителям Сурского края представителями различных структур и выманивают у них деньги, не единичны. Так, пензенская предпринимательница перечислила 160 тысяч рублей в качестве оплаты банкета для несуществующей комиссии.

Другой злоумышленник позвонил директору школы, представился одним из руководителей областной прокуратуры и пригласил к себе с конфетами и коньяком, пообещав вернув деньги. Однако руководитель учебного учреждения проявила осторожность и не попалась на удочку обманщика.

Администратор базы отдыха, расположенной в Шемышейском районе, перечислила 41 тысячу рублей для отдыха компании. Клиент, заказавший домики, попросил забрать продукты и пообещал вернуть деньги при встрече. Однако в магазине очень удивились ситуации: денег на их счет не поступало.

А в Заречном мошенник под видом сотрудника местного органа власти попросил владельца кафе оплатить заказанный им для банкета коньяк и забрать покупку из магазина. Таким образом он выманил 14 тысяч рублей.

«Опасно доверять незнакомцам! При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера - это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию!» - предупреждает граждан пресс-служба УМВД России по Пензенской области.