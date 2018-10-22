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Криминал | По факту смерти электрика в Бессоновке возбуждено уголовное дело

22.10.2018|17:55
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В Бессоновке произошла трагедия - погиб электрик местного образовательного учреждения, он работал на высоте без специального страховочного оборудования. По данным следствия, мужчина 1957 года рождения не проходил инструктаж по технике безопасности.

«Осуществляя работы в физкультурно-оздоровительном комплексе школы, связанные с устранением неисправности освещения, и используя при этом передвижную сборно-разборную конструкцию башенного типа, потерпевший упал с высоты не менее шести метров», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

В результате мужчина получил множественные телесные повреждения и скончался в Бессоновской межрайонной больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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