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Криминал | 33-летний зареченец признался в краже десяти велосипедов

22.10.2018|16:46
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В Заречном сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в серии велосипедных краж.

Всего в закрытом городе произошло шесть краж двухколесного транспорта, по факту которых были возбуждены уголовные дела. Один велосипед пропал в июле 2017 года, остальные - в 2018-м.

Однако, как выяснилось, краж был почти вдвое больше. Мужчина сам признался в дополнительных эпизодах, о которых владельцы пропавших средств передвижения не сообщали в полицию. В итоге выяснилось, что за плечами зареченца 10 краж, каждый велосипед стоит от 10 000 до 17 000 рублей.

Задержанный рассказал полицейским, что выходил на дело по ночам. С собой он всегда носил бокорезы, которыми перекусывал тросы. Затем он размещал объявления о продаже велосипедов в Интернете и сбывал их по цене, которая была вдвое ниже реальной.

«Три велосипеда он продать не успел, их изъяли сотрудники правоохранительных органов. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|22.10.2018 17:53|

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