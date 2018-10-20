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Криминал | В Пензе задержан похититель медного кабеля со стройки на ул. Бородина

20.10.2018|14:52
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Бывший сотрудник организации, возводящей дом в Арбекове, сумел сориентироваться в обстоятельствах. Для начала 52-летний ранее судимый гражданин отправился туда, где раньше работал.

«Он знал план строящегося здания и место расположения охраны. В ночное время он заказал такси с места жительства и проследовал к строящемуся объекту на улице Ладожской города Пензы. Однако территория данного объекта была ярко освещена, и периметр объекта охранялся усиленно», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

Это не остановило злоумышленника. Он решил перебраться на другую стройку - ту, что развернулась неподалеку, на улице Бородина.

«Где, проникнув через щель в заборе, он с помощью приготовленных заранее инструментов похитил медный кабель длиной 85 метров», - добавила Ирина Бондарева.

Подозреваемый объяснил, что намеревался обжечь его и сдать в цветмет.

Таким образом, мужчина нанес ущерб строительной организации более чем на 12 тысяч рублей.

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Гость|20.10.2018 18:57|

Хм.. а за кражу чугунного канализационного люка всего навсего административка оказывается. Да и то не факт..

Гость|20.10.2018 19:03|

Гость писал(a):

Хм.. а за кражу чугунного канализационного люка всего навсего административка оказывается. Да и то не факт..
А за кражу миллионов вообще домашний арест

Гость|20.10.2018 19:10|

Веня ржот.

Имя: Гость
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