20.10.2018 | 14:52

Бывший сотрудник организации, возводящей дом в Арбекове, сумел сориентироваться в обстоятельствах. Для начала 52-летний ранее судимый гражданин отправился туда, где раньше работал.

«Он знал план строящегося здания и место расположения охраны. В ночное время он заказал такси с места жительства и проследовал к строящемуся объекту на улице Ладожской города Пензы. Однако территория данного объекта была ярко освещена, и периметр объекта охранялся усиленно», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

Это не остановило злоумышленника. Он решил перебраться на другую стройку - ту, что развернулась неподалеку, на улице Бородина.

«Где, проникнув через щель в заборе, он с помощью приготовленных заранее инструментов похитил медный кабель длиной 85 метров», - добавила Ирина Бондарева.

Подозреваемый объяснил, что намеревался обжечь его и сдать в цветмет.

Таким образом, мужчина нанес ущерб строительной организации более чем на 12 тысяч рублей.