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Криминал | Еще один житель Пензенской области осужден за уклонение от службы в армии

20.10.2018|11:18
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Суд вынес приговор 19-летнему жителю Малой Сердобы, признав его виновным в уклонении от призыва на военную службу.

В апреле-мае этого года после прохождения районной призывной комиссии молодой человек дважды без уважительной причины не явился по повесткам на обследование в лечебное учреждение. За это он сначала был привлечен к административной, а затем и к уголовной ответственности.

«Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось о том, что за уклонение от службы в армии 25-летний пензенец оштрафован на 80 тысяч рублей, а 20-летний призывник из Сердобского района - на 50 тысяч.

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Гость|20.10.2018 11:56|

Пусть дети воров служат

Гость|20.10.2018 11:56|

Скажите а прокуроры и судья мужского пола работающие в Пензе.области и в городе Пенза в армии были?

Гость|20.10.2018 12:12|

Я лучше на зону зато выйду блатным и варом

Имя: Гость
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