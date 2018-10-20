20.10.2018 | 11:18

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Малой Сердобы, признав его виновным в уклонении от призыва на военную службу.

В апреле-мае этого года после прохождения районной призывной комиссии молодой человек дважды без уважительной причины не явился по повесткам на обследование в лечебное учреждение. За это он сначала был привлечен к административной, а затем и к уголовной ответственности.

«Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось о том, что за уклонение от службы в армии 25-летний пензенец оштрафован на 80 тысяч рублей, а 20-летний призывник из Сердобского района - на 50 тысяч.