19.10.2018 | 12:54

На 60-летнюю жительницу Пензы напали и отняли сумку. ЧП произошло в четверг, 18 октября, в 5:30 на остановке общественного транспорта на улице Гагарина.

Женщина рассказала, что стояла там в ожидании общественного транспорта, когда к ней приблизились два молодых человека, толкнули на землю и, отняв сумку (в ней были кошелек с деньгами, ключи от квартиры и сотовый телефон), убежали. Добравшись до дома, пострадавшая позвонила в полицию.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку на подозреваемых в совершении грабежа. При отработке ориентировки, проезжая по улице Пролетарской, стражи порядка заметили гражданина, подходящего под описание», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался убежать, но его задержали. Пострадавшая опознала подозреваемого.

«Для дальнейшего разбирательства 24-летний житель Пензы был передан сотрудникам полиции», - уточнили в Росгвардии.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области добавили, что позднее был задержан второй подозреваемый - мужчина 1997 года рождения. Оба дали признательные показания.