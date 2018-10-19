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Криминал | На жительницу Пензы напали на остановке общественного транспорта

19.10.2018|12:54
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На 60-летнюю жительницу Пензы напали и отняли сумку. ЧП произошло в четверг, 18 октября, в 5:30 на остановке общественного транспорта на улице Гагарина.

Женщина рассказала, что стояла там в ожидании общественного транспорта, когда к ней приблизились два молодых человека, толкнули на землю и, отняв сумку (в ней были кошелек с деньгами, ключи от квартиры и сотовый телефон), убежали. Добравшись до дома, пострадавшая позвонила в полицию.

«Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку на подозреваемых в совершении грабежа. При отработке ориентировки, проезжая по улице Пролетарской, стражи порядка заметили гражданина, подходящего под описание», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался убежать, но его задержали. Пострадавшая опознала подозреваемого.

«Для дальнейшего разбирательства 24-летний житель Пензы был передан сотрудникам полиции», - уточнили в Росгвардии.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области добавили, что позднее был задержан второй подозреваемый - мужчина 1997 года рождения. Оба дали признательные показания.

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Гость|19.10.2018 13:03|

Вот теперь чиновникам дилемма: толи сумки запрещать, толи остановки?

Гость|19.10.2018 13:21|

А в МВД был такой всем известный майор Евсюков . ЗАПРЕТИТЬ !!!!!!!

Гость|19.10.2018 13:23|

в 2008—2009 начальник отдела внутренних дел по району Царицыно. Приобрёл скандальную известность, когда 27 апреля2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двух и ранил ещё семь человек в московском супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. В 2010 году приговорён к пожизненному лишению свободы.

Гость|19.10.2018 13:33|

Гость писал(a):

А в МВД был такой всем известный майор Евсюков . ЗАПРЕТИТЬ !!!!!!!
Запретить зам.начальника полиции УМВД России по г. Пензе Гаврюшина: одни отписки от него. А злобность его по отношению к оппозиционерам зашкаливает.

Гость|19.10.2018 13:49|

А злобность его по отношению к оппозиционерам зашкаливает.

Возможно это диагноз . На медицинскую коммиссию срочно . А так это просто слабость и беспомощность .

Имя: Гость
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