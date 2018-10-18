Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|18 окт 2018|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40
 

Криминал | Житель Тамалинского района ранил ножом нежеланного гостя

18.10.2018|11:41
Печать

В Тамалинском районе осужден 62-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Во время судебного разбирательства было установлено, что вечером 18 июня гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 30-летним гостем, и нанес ему три удара ножом: в шею, грудную клетку и живот.

«Злоумышленник вину признал и пояснил, что не хотел конфликта с родителями потерпевшего, недовольными тем, что их сын периодически выпивает в его доме, в связи с чем просил гостя уйти. Но тот не хотел уходить, и хозяин дома взял нож для придания убедительности своим словам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен компенсировать территориальному фонду обязательного медицинского страхования средства, потраченные на лечение потерпевшего. Это 40 983 рубля 43 копейки.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 