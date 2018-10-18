18.10.2018 | 11:41

В Тамалинском районе осужден 62-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Во время судебного разбирательства было установлено, что вечером 18 июня гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 30-летним гостем, и нанес ему три удара ножом: в шею, грудную клетку и живот.

«Злоумышленник вину признал и пояснил, что не хотел конфликта с родителями потерпевшего, недовольными тем, что их сын периодически выпивает в его доме, в связи с чем просил гостя уйти. Но тот не хотел уходить, и хозяин дома взял нож для придания убедительности своим словам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен компенсировать территориальному фонду обязательного медицинского страхования средства, потраченные на лечение потерпевшего. Это 40 983 рубля 43 копейки.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.