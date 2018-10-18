18.10.2018 | 16:09

Жительница Пензы думала, что в момент разбогатела, а в результате лишилась имущества, после чего обратилась в полицию.

«Двое неизвестных ей людей мошенническим путем завладели ее имуществом, а именно золотой цепочкой с крестиком, золотыми серьгами и денежными средствами в сумме 1 600 рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Татьяна Глумскова.

Как заявила потерпевшая, к ней на улице подошел мужчина с просьбой сделать звонок по телефону, та не отказала. После того как разговор по мобильному состоялся, незнакомец собрался уже уходить, но обнаружил под ногами внушительную пачку денег, которые было решено поделить.

«Через какое-то время нас догоняет молодой человек и говорит: «Ребята, девушка видела, что вы стояли около магазина, а я там выронил деньги, пожалуйста, помогите мне и верните», - рассказала потерпевшая.

Однако нашедший купюры не спешил с ними расставаться, а предложил пройти на место и удостовериться, что свидетельница что-то напутала. Причем в бой вызвался идти один.

«И в быстром темпе стал говорить, чтобы я дала ему кошелек и сережки с цепочкой. Я по инерции моментально все сняла, положила в кошелек и ему отдала», - добавила женщина.

Когда через 10 минут к женщине никто не вернулся, она развернула пачку денег.

Их действительно оказалось много - 400 тысяч рублей, но все купюры были фальшивыми. Теперь разыгравших перед ней спектакль злоумышленников разыскивают полицейские. Со слов жертвы уже составлены фотороботы.