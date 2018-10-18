18.10.2018 | 10:25

В Пачелмском районе вынесен приговор 36-летней женщине, применившей в отношении представителя власти насилие, не опасное для его жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел в середине августа в селе Белынь. Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

«Жена водителя, будучи недовольной тем, что сотрудники полиции пытались сопроводить ее мужа в патрульный автомобиль для проведения процедуры освидетельствования, применяя физическую силу, стала хватать сотрудника обеими руками за форменную одежду, а также руки, шею и голову», - сообщила помощник судьи Ольга Кирилова.

Инспектор испытал физическую боль, а также получил телесные повреждения, которые не причинили какого-либо ущерба его здоровью. В отношении гражданки возбудили уголовное дело.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию, наличие малолетнего ребенка) и назначил женщине наказание в виде штрафа. Она перечислит в доход государства 15 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Ольга Кирилова.