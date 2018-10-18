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Криминал | Телефонный мошенник признал вину и уменьшил свой тюремный срок

18.10.2018|18:54
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Телефонное мошенничество предполагает внушительный срок, но его уменьшили до 3,5 года. Преступник сам себе уменьшил срок, по его просьбе уголовное дело было рассмотрено в особом порядке - разбирательство стало упрощенным.

«Оно предполагает проведение процесса без судебного следствия, так как он свою вину признал полностью. В результате того, что уголовное дело рассмотрено в особом порядке, подсудимому не может быть назначено наказание, превышающее две трети от максимального наказания, предусмотренного статьей», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Житель Саратова пребывал в Сочи, с заработком были проблемы.

«Он случайным образом набирал номера стационарных телефонов, которые принадлежали жителям различных городов (Ярославля, Пензы, Ульяновска), а когда снимали трубку, он, меняя интонацию, голос, тон разговора, представлялся сначала сыном человека, с кем разговаривает, затем сотрудником полиции», - добавила Наталья Быченкова.

Одной из случайных жертв мошенника стала Любовь Григорьевна. Ей позвонили и сказали, что с сыном случилась беда.

«Попал в аварию, задавил женщину. Нужно, чтобы это дело замять, 100 тысяч. У меня, говорю, таких денег нет. Он задумался. Я сказала, что у меня на книжке есть, я могу снять сходить», - рассказала потерпевшая.

Обманутая женщина пошла в банк и взяла нужную сумму, потом передала ее подельнику злоумышленника, и тут позвонил сын.

«Мам, что случилось?» - «А с тобой что случилось?» - «Палец пришиб». - «Интересно, а мне сказали ты вон что...» - «Нет! Ты, что, телевизор не смотришь? Иди в милицию быстрее», - изложила потерпевшая свой диалог с ним.

В итоге злоумышленник подал апелляцию на сокращение и без того уменьшенного срока наказания. Областной суд оставил приговор без изменений.

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