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Криминал | Бековчанина осудили за выдуманную историю о двойном переломе челюсти

18.10.2018|15:07
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Житель рабочего поселка Беково осужден за ложные показания в суде. Мужчину избил знакомый, да так, что сломал ему нижнюю челюсть с обеих сторон. Было заведено уголовное дело, в которым избитый бековчанин выступал потерпевшим.

Травмированный мужчина по ряду причин решил отвести меч правосудия от агрессора. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и даже расписался в этом. Тем не менее 17 апреля 2018 года он дал в суде ложные показания о том, что сломал челюсть, упав и ударившись о пенек в парке.

Однако служители Фемиды сочли показания потерпевшего не соответствующим установленным по делу обстоятельствам получения телесных повреждений при падении, в том числе на травмирующие предметы. Агрессор был признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести. А потерпевший превратился в подсудимого.

При вынесении приговора было учтено, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога и имеет непогашенную судимость. Ранее он был приговорен к обязательным работам, но за уклонение от них лишен свободы.

«По совокупности приговоров суд назначил окончательное наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|18.10.2018 15:52|

Может бухать бросит?

Имя: Гость
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