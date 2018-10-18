18.10.2018 | 11:59

В Пензе оказался на скамье подсудимых 21-летний житель Саратова. Он признан виновным в двух эпизодах телефонного мошенничества.

Весной 2017 года саратовец жил в Сочи и перебивался случайными заработками. По его словам, он нашел телефон с сим-картой. Парень решил воспользоваться чужим мобильником.

27 апреля он позвонил с сотового на городской телефон жительнице Пензы. Изменив тембр, мошенник применил ставшую классикой схему, найденную в Интернете: представился полицейским, сообщил, что сын женщины совершил ДТП, и потребовал за молчание 100 000 рублей.

Собеседница согласилась и в назначенное время возле своего подъезда отдала деньги. Их забрал пензенец, работавший водителем: мошенник заранее связался с ним по Интернету. 30 000 получатель средств оставил себе за услугу, а остальное перевел саратовцу на банковскую карту через онлайн-систему.

Аналогичное преступление было совершено через неделю: 3 мая еще одна пензячка лишилась 100 000 рублей.

По ходатайству подсудимого уголовное дело рассматривалось в особом порядке, которое предусматривает назначение наказания не выше 2/3 от максимального. Саратовец полностью признал вину, раскаялся, извинился перед потерпевшими и частично возместил ущерб.

Примечательно, что на момент вынесения решения пензенскими служителями Фемиды он уже отбывал наказание по приговору, вынесенному в Ярославле за аналогичные телефонные мошенничества.

По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. По решению суда он обязан выплатить двум потерпевшим оставшуюся часть компенсации ущерба - по 70 000 рублей каждой.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 17 октября 2018 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.