Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|13:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40

Криминал | Житель Нижнего Ломова отработает 400 часов на благо общества за пьяную езду

17.10.2018|11:55
Печать

В Вадинске вынесен приговор 58-летнему жителю Нижнего Ломова, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 7 сентября этого года инспектор ДПС остановил Renault Duster. Водитель, ехавший из Вадинска в Нижний Ломов, был пьян. Инспектор отстранил его от управления машиной.

Выяснилось, что в июне 2017-го нижнеломовец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за нетрезвую езду.

«Повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повлекло за собой уголовную ответственность. Нарушителю закона назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 12:18|

Почему не посадили? Это потенциальный убийца!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 