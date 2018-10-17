17.10.2018 | 11:55

В Вадинске вынесен приговор 58-летнему жителю Нижнего Ломова, неоднократно управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 7 сентября этого года инспектор ДПС остановил Renault Duster. Водитель, ехавший из Вадинска в Нижний Ломов, был пьян. Инспектор отстранил его от управления машиной.

Выяснилось, что в июне 2017-го нижнеломовец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за нетрезвую езду.

«Повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повлекло за собой уголовную ответственность. Нарушителю закона назначено наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Приговор пока не вступил в законную силу.