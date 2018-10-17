17.10.2018 | 11:21

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Ульяновской области. Он обвиняется в убийстве и поджоге чужого имущества.

Преступление было совершено 10 марта этого года. У въезда в село Бикмурзино Неверкинского района сгорел автомобиль Kia Sportage. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили внутри тело мужчины. Как выяснилось, он был застрелен.

В течение суток удалось выяснить, что к убийству причастен другой житель Ульяновской области. Мужчины жили в соседних селах в Павловском районе. Вечером 10 марта они встретились в с. Баклуши. Один из них начал обвинять другого в том, что тот якобы постоянно докладывает полицейским о происходящем в селе.

Разгорелась ссора. Обвинявший достал из своего автомобиля ВАЗ-2106 ружье и выстрелил в оппонента, который сидел за рулем Kia Sportage. Пуля попала в шею, мужчина скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник на Kia Sportage вывез тело в Неверкинский район Пензенской области, облил машину бензином и поджег вместе с телом.

«Обвиняемый ранее судим за покушение на убийство односельчанина. По решению суда он был заключен под стражу. На допросах он пояснил, что с погибшим у него сложились неприязненные отношения из-за того, что тот ранее встречался с его сестрой», - сообщили в Следственном управлении СК России по Ульяновской области.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.