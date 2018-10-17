Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|17:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40

Криминал | Колышлеец выбил в служебной машине стекло и напал на полицейского

17.10.2018|16:15
Печать

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Колышлея. Ему инкриминируется применение насилия к представителю власти.

По данным следствия, вечером 13 октября нетрезвый мужчина и его приятель зашли в местный магазин. При выходе на улицу их задержала полиция за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Для доставления на освидетельствование стражи порядка поместили гражданина в служебную машину, в которой тот ногами выбил заднее стекло. Его привели в приемный покой Колышлейской районной больницы, но и там гражданин не унимался: возмущаясь задержанием, начал требовать от начальника межрайонного отдела полиции отпустить его. Получив отказ, он головой ударил в лицо сотрудника полиции, причинив физическую боль.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного полицейскому телесного повреждения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 16:34|

penzainform.ru писал(a):

13 октября нетрезвый мужчина и его приятель зашли в местный магазин. При выходе на улицу их задержала полиция за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Так это не запрещено.находиться в пьяном в виде в общественном месте. А запрещено по закону находиться в общественном месте в пьяном виде оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность.

Гость|17.10.2018 16:36|

penzainform.ru писал(a):

возмущаясь задержанием,
нормальная реакция не законно задержанных которых задержали только что они пьяные в общественном месте.

Гость|17.10.2018 16:38|

penzainform.ru писал(a):

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Сначало надо установить законность задержания полицейскими, а то окажется, что не законно задержали.

Гость|17.10.2018 16:50|

Буйных нужно стрелять на месте,вторым патроном.

Гость|17.10.2018 17:18|

Гость писал(a):

Гость|17.10.2018 16:50|

Буйных нужно стрелять на месте,вторым патроном.

Нежный написал...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 