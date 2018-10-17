17.10.2018 | 16:15

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Колышлея. Ему инкриминируется применение насилия к представителю власти.

По данным следствия, вечером 13 октября нетрезвый мужчина и его приятель зашли в местный магазин. При выходе на улицу их задержала полиция за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Для доставления на освидетельствование стражи порядка поместили гражданина в служебную машину, в которой тот ногами выбил заднее стекло. Его привели в приемный покой Колышлейской районной больницы, но и там гражданин не унимался: возмущаясь задержанием, начал требовать от начальника межрайонного отдела полиции отпустить его. Получив отказ, он головой ударил в лицо сотрудника полиции, причинив физическую боль.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного полицейскому телесного повреждения. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.