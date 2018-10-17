Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|20:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40

Криминал | Девять жителей Пензенской области обвиняются в инсценировке 26 ДТП

17.10.2018|17:13
Печать

Страховой случай в аварийной ситуации - краткий сценарий действий преступной группы, которая орудовала на территории Пензенской области в течении пяти лет. Основал ее бывший автослесарь.

«Он привлекал к противозаконной деятельности тех, кто хорошо был знаком, - друзей, одноклассников и одногруппников, а также коллег по работе. Одновременно организатор группы наладил сотрудничество с независимой экспертной организацией, с представителями которой он договорился об указании завышенной стоимости восстановительного ремонта», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Умышленно инсценировали не менее 26 дорожно-траспортных происшествий на территории города и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон. В дальнейшем обвиняемые, используя формальный осмотр поврежденных автомашин, подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимых для получения страховых выплат», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

В качестве «виновной стороны» чаще всего выступали владельцы дешевых отечественных легковушек, «пострадавшими» становились хозяева дорогих иномарок.

«Подозреваемый назначал время и место, в которое должно было произойти фиктивное ДТП, разрабатывал сценарий, по которому следовало действовать участникам инсценировки, инструктировал их, а также лично расставлял машины на проезжей части в соответствии с подготовленным планом», - пояснила Ольга Евдокимова.

Таким образом за все время деятельности злоумышленники получили около трех миллионов рублей. Все они ждут суда.

«Девятерым участникам организованной группы, в том числе двум сотрудникам полиции, предъявлено обвинение. Решением суда троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Евгения Воеводина.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 19:13|

НА ПОЖИЗНЕННОЕ ВСЕМ, ДЛЯ НАЗИДАНИЯ ДРУГИМ.

Гость|17.10.2018 20:02|

Гость писал(a):

НА ПОЖИЗНЕННОЕ ВСЕМ, ДЛЯ НАЗИДАНИЯ ДРУГИМ.
Чо пожизненное? Корми их всю жизнь за наш счет. Сразу расстрелять!

Гость|17.10.2018 20:16|

Нам то что! Свои машины и били, граждане не пострадали

Гость|17.10.2018 20:33|

20.16.

Вот именно нам-то ещё как ЧТО!

Убытки свои, страховые компании из-за этих уродов,на нас с Вами переложат!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 