17.10.2018 | 17:13

Страховой случай в аварийной ситуации - краткий сценарий действий преступной группы, которая орудовала на территории Пензенской области в течении пяти лет. Основал ее бывший автослесарь.

«Он привлекал к противозаконной деятельности тех, кто хорошо был знаком, - друзей, одноклассников и одногруппников, а также коллег по работе. Одновременно организатор группы наладил сотрудничество с независимой экспертной организацией, с представителями которой он договорился об указании завышенной стоимости восстановительного ремонта», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Умышленно инсценировали не менее 26 дорожно-траспортных происшествий на территории города и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон. В дальнейшем обвиняемые, используя формальный осмотр поврежденных автомашин, подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимых для получения страховых выплат», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

В качестве «виновной стороны» чаще всего выступали владельцы дешевых отечественных легковушек, «пострадавшими» становились хозяева дорогих иномарок.

«Подозреваемый назначал время и место, в которое должно было произойти фиктивное ДТП, разрабатывал сценарий, по которому следовало действовать участникам инсценировки, инструктировал их, а также лично расставлял машины на проезжей части в соответствии с подготовленным планом», - пояснила Ольга Евдокимова.

Таким образом за все время деятельности злоумышленники получили около трех миллионов рублей. Все они ждут суда.

«Девятерым участникам организованной группы, в том числе двум сотрудникам полиции, предъявлено обвинение. Решением суда троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Евгения Воеводина.