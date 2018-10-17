17.10.2018 | 11:42

В Пензе задержан 25-летний мужчина, расплачивавшийся в магазинах чужой банковской картой.

По сообщению пресс-службы областного управления Росгвардии, к наряду вневедомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования, обратился продавец магазина на проспекте Победы.

Мужчина рассказал, что некий гражданин только что оплатил товар банковской картой, которая ему не принадлежит. Он подробно описал предполагаемого злоумышленника и указал направление, в котором тот скрылся.

Похожий гражданин был замечен на улице Рахманинова. Им оказался 25-летний житель Пензы, находившийся в розыске. Он признался, что недавно нашел банковскую карту и попробовал ей расплатиться. Попытка оказалась удачной, и за несколько посещений торговых точек он потратил в общей сложности 3 600 рублей.

«Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», - уточнили в Росгвардии.

Ранее похожий инцидент произошел в Лунинском районе. В селе Большой Вьяс 17-летний подросток купил продукты на 9 тыс. рублей, рассчитавшись чужой картой. В отношении него возбудили уголовное дело.