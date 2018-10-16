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Криминал | Жительница Заречного госпитализирована с ножевыми ранениями

16.10.2018|09:08
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В Заречном возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 42-летней местной жительницы.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 октября, в квартире дома на улице Литке. Пострадавшая употребляла спиртные напитки с 24-летним хозяином жилища. Они поссорились, и мужчина напал на женщину с ножом.

«Прибывшие медики диагностировали множественные ножевые ранения грудной клетки, молочной железы, живота, левой руки, геморрагический шок I и II степеней, алкогольное опьянение», - сообщает портал «Город Z».

Горожанку доставили в реанимационное отделение МСЧ №59. Подозреваемого задержали на 48 часов согласно ст. 91 УПК РФ.

«Ему грозит до 10 лет лишения свободы», - пояснили в следственном отделении МО МВД России по ЗАТО Заречный.

Источник — «Город-Z»
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Гость|16.10.2018 09:22|

Не, надо оставить этот город за забором!

Гость|16.10.2018 09:37|

Нужно построить ещё ряд колючек и согнать всех алкашей и наркоманов. Ждём сообщений из Шемышейки.

Гость|16.10.2018 09:42|

Пришла к молодому,напилась и кочевряжится?

Гость|16.10.2018 09:43|

Литке это гетто

Имя: Гость
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