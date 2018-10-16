16.10.2018 | 09:08

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 42-летней местной жительницы.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 октября, в квартире дома на улице Литке. Пострадавшая употребляла спиртные напитки с 24-летним хозяином жилища. Они поссорились, и мужчина напал на женщину с ножом.

«Прибывшие медики диагностировали множественные ножевые ранения грудной клетки, молочной железы, живота, левой руки, геморрагический шок I и II степеней, алкогольное опьянение», - сообщает портал «Город Z».

Горожанку доставили в реанимационное отделение МСЧ №59. Подозреваемого задержали на 48 часов согласно ст. 91 УПК РФ.

«Ему грозит до 10 лет лишения свободы», - пояснили в следственном отделении МО МВД России по ЗАТО Заречный.