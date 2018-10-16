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Криминал | В Пензе аферист обманул пенсионерку, прислав сообщение от имени ее подруги

16.10.2018|10:34
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61-летняя жительница Пензы стала жертвой афериста, действующего в социальной сети «Одноклассники».

Пенсионерка получила сообщение от знакомой. Та писала, что известный банк проводит акцию и за регистрацию пенсионеров начисляет на банковскую карту 2 000 рублей. Приятельница обещала взять на себя все хлопоты по регистрации и просила лишь отправить данные банковских карт.

Поверив сообщению, пензячка послала эту информацию. Тут же с ее карт исчезли 22 тысячи рублей.

Женщина обратилась в полицию. Как выяснилось, сообщение было ей отправлено со страницы - дублера страницы ее знакомой, которая не имела никакого отношения к произошедшему.

Проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают злоумышленника.

«Банковская карта - это ключ к вашему банковскому счету! Никому не сообщайте полные данные вашей карты и персональную информацию, такую как серия и номер паспорта. Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера. В случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом - например, по телефону 02 или 102», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|16.10.2018 11:18|

Это сладкое слово "ХАЛЯВА"

Гость|16.10.2018 11:20|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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