16.10.2018 | 11:10

В Пензенской области возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, подозревается 28-летний уроженец Иссинского района.

Незаконная финансовая деятельность была выявлена во время расследования другого уголовного дела - о сбыте наркотических средств на территории Пензы в период с июля по сентябрь 2018 года. Его фигурантами являются 10 человек.

«Один из подозреваемых в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от сбыта наркотиков, легализовал их путем совершения ряда финансовых операций с использованием QIWI-кошельков», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По версии следствия, таким образом было отмыто более 455 тысяч рублей.

«Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы», - подчеркнула Светлана Артамонова.