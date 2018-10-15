15.10.2018 | 09:25

45-летняя жительница Лунинского района стала жертвой мошенника, использовавшего соцсеть «Одноклассники». Аферист добавился к сельчанке в друзья и разместил на своей странице информацию о предоставлении кредита под небольшой процент.

Женщина заинтересовалась этим предложением и несколько недель спустя попросила у нового «друга» кредит в 100 тысяч рублей. В ответ ей пришло сообщение, что она сначала должна внести 6 300 - первоначальный взнос и страховку.

Сельчанка перевела сумму на банковскую карту, и тут же ее страница оказалась в черном списке. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают злоумышленника.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам обещают выдать кредит на условиях, в которых отказывают другие кредитные организации, или гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, помните: так действуют мошенники!», - обращаются к жителям Пензенской области сотрудники регионального управления МВД.

Полицейские рекомендуют прежде, чем предпринимать какие-либо действия, почитать в Интернете отзывы на подобные финансовые схемы и посоветоваться со знающими людьми.

«Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: самый лучший способ защиты - это ваша бдительность», - добавили в пресс-службе ведомства.