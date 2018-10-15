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Криминал | В Пензе вкладчица рухнувшей пирамиды лишилась денег второй раз

15.10.2018|12:04
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Жители Пензы, вложившие средства в недавно рухнувшую финансовую пирамиду, могут стать жертвами мошенников. Первый случай уже произошел 12 октября.

Женщине позвонил незнакомец, представился банковским работником и спросил, действительно ли она была вкладчицей известной компании, которая брала у жителей города деньги под очень высокие проценты, а недавно потерпела крах. Та подтвердила эту информацию.

Мужчина убедительно пояснил, что пензячка стала жертвой аферистов, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и сейчас руководство компании возвращает вкладчикам деньги. Для этого нужно лишь предоставить данные банковской карты.

Женщина оформила кредитную карту в ближайшем отделении банка и сообщила собеседнику ее данные и коды подтверждения, поступившие в СМС-сообщениях. После этого с карты исчезли 104 тысячи рублей.

Дважды обманутая вкладчица обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Если вам позвонили по телефону и от лица правоохранительных органов или финансовых организаций сообщили, что вам положена компенсация, будьте осторожны - так действуют мошенники. Ни в коем случае не выполняйте указания незнакомцев по оформлению банковских карт и не предоставляйте никакую информацию по имеющимся банковским счетам и вкладам. Зафиксируйте абонентский номер человека, который вам позвонил, и сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102», - рекомендуют обманутым вкладчикам сотрудники пресс-службы регионального управления МВД.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|15.10.2018 12:35|

ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ КАТЕГОРИЧЕСКИ...

Гость|15.10.2018 12:38|

Ду@ра.

Гость|15.10.2018 12:46|

Бесконечность глупости - давно не новость, об этом ещё Эйнштейн писал.

Гость|15.10.2018 13:38|

не понимаю, зачем кредитную карту, почему не дебетовую. кажется женщина хочет списать кредит на мошенников

Имя: Гость
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