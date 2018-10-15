15.10.2018 | 12:04

Жители Пензы, вложившие средства в недавно рухнувшую финансовую пирамиду, могут стать жертвами мошенников. Первый случай уже произошел 12 октября.

Женщине позвонил незнакомец, представился банковским работником и спросил, действительно ли она была вкладчицей известной компании, которая брала у жителей города деньги под очень высокие проценты, а недавно потерпела крах. Та подтвердила эту информацию.

Мужчина убедительно пояснил, что пензячка стала жертвой аферистов, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и сейчас руководство компании возвращает вкладчикам деньги. Для этого нужно лишь предоставить данные банковской карты.

Женщина оформила кредитную карту в ближайшем отделении банка и сообщила собеседнику ее данные и коды подтверждения, поступившие в СМС-сообщениях. После этого с карты исчезли 104 тысячи рублей.

Дважды обманутая вкладчица обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Если вам позвонили по телефону и от лица правоохранительных органов или финансовых организаций сообщили, что вам положена компенсация, будьте осторожны - так действуют мошенники. Ни в коем случае не выполняйте указания незнакомцев по оформлению банковских карт и не предоставляйте никакую информацию по имеющимся банковским счетам и вкладам. Зафиксируйте абонентский номер человека, который вам позвонил, и сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102», - рекомендуют обманутым вкладчикам сотрудники пресс-службы регионального управления МВД.