12.10.2018 | 11:32

В Пензенской области вынесен приговор 27-летнему жителю Заречного, который ночью 15 июля напал на девочку-подростка.

«Следствием и судом установлено, что мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пляже «Ангарка» в микрорайоне ГПЗ города Пензы увидел незнакомую ему ранее 15-летнюю девушку», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленник оттащил жертву в сторону от дороги и, применяя насилие и высказывая угрозы, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он открыто похитил у девушки сотовый телефон стоимостью более 19 тысяч рублей.

Наутро предполагаемого насильника и грабителя задержали по ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов, разбоя и изнасилования.

Пока велось следствие, мужчина по решению суда пребывал под стражей. Суд признал его виновным в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего с применением насилия») и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. После этого ему еще на год ограничат свободу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.