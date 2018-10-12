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Криминал | Житель Заречного осужден за насилие над 15-летней девочкой и ограбление

12.10.2018|11:32
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В Пензенской области вынесен приговор 27-летнему жителю Заречного, который ночью 15 июля напал на девочку-подростка.

«Следствием и судом установлено, что мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на пляже «Ангарка» в микрорайоне ГПЗ города Пензы увидел незнакомую ему ранее 15-летнюю девушку», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленник оттащил жертву в сторону от дороги и, применяя насилие и высказывая угрозы, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он открыто похитил у девушки сотовый телефон стоимостью более 19 тысяч рублей.

Наутро предполагаемого насильника и грабителя задержали по ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы. Оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение угонов, разбоя и изнасилования.

Пока велось следствие, мужчина по решению суда пребывал под стражей. Суд признал его виновным в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего с применением насилия») и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. После этого ему еще на год ограничат свободу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Гость|12.10.2018 12:42|

Порвать эту тварь ! Носит же земля недочеловеков ...

Гость|12.10.2018 12:49|

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