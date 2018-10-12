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Криминал | В подъезде дома на проспекте Победы от ранений скончался мужчина

12.10.2018|15:26
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«В полицию Пензы по телефону 02 позвонила жительница дома на проспекте Победы. Пожилая женщина сообщила, что в дверь ее квартиры стучится неизвестный мужчина и что-то кричит. Гражданка открывать не стала, позвонила в полицию и попросила о помощи», - сообщил зам. начальника отдела управления уголовного розыска УМВД РФ по области Денис Шитов.

Как выяснилось позже, на тот момент помощь срочно требовалась незваному гостю. Приехавшие на место оперативники обнаружили в подъезде труп 31-летнего мужчины. Травмы, несовместимые с жизнью, он получил в этом же доме, где навещал знакомого.

«Со слов хозяина квартиры, после употребления спиртного гость начал вести себя неадекватно - взял со стола нож и стал размахивать им. Обвиняемый в ответ на его действия схватил со стола второй нож и нанес им не менее пяти ударов в область головы, тела и ног потерпевшего, после чего попросил своего гостя покинуть квартиру и лег спать», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Приятель тем временем смог добраться лишь до лестничной площадки, где и скончался от полученных ран.

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