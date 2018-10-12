12.10.2018 | 12:17

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 31-летнего горожанина. Инцидент имел место 29 сентября. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель.

Злоумышленник употреблял спиртное в своей квартире на проспекте Победы в компании знакомого. Оба они ранее привлекались к уголовной ответственности.

По словам хозяина дома, гость, напившись, стал вести себя неадекватно - взял со стола нож и начал размахивать им. Недолго думая, владелец жилья схватил со стола другой нож и пять раз ударил им собутыльника по голове, телу и ногам. После этого он выставил знакомого из дома, а сам лег спать.

Через некоторое время соседка злоумышленника позвонила в правоохранительные органы. Она сообщила, что какой-то незнакомый мужчина стучится в дверь ее квартиры и что-то кричит.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. На лестничной площадке четвертого этажа они обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вся площадка была в крови», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Потерпевший скончался от колото-резаного ранения груди.

Проверив круг общения погибшего мужчины, полицейские вышли на 32-летнего пензенца, однако дверь он открыл им не сразу.

«Впоследствии оперативники выяснили, что в это время злоумышленник отмывал от следов крови руки и нож», - добавили в пресс-службе.

Предполагаемого убийцу задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признался в содеянном.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.