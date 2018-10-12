12.10.2018 | 09:47

30-летней жительнице Пензы и ее защитнику не удалось добиться смягчения приговора, вынесенного женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двухлетней дочери.

Вечером 2 мая женщина ударила девочку, лежавшую на полу, ногой в живот, причинив закрытую тупую травму, что расценивается как тяжкий вред здоровью. При этом скорую помощь родительница вызвала только через два дня, 4 мая, заметив ухудшение самочувствия дочери.

Девочку доставили в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова. Согласно показаниям детского хирурга, при поступлении ее состояние было очень тяжелым. После обследования ребенка прооперировали - если бы этого не сделали, травма могла привести к летальному исходу.

В отношении матери возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично, пояснив, что была уставшая, переживала из-за ссор с мужем, находилась в стрессовом состоянии на протяжении длительного времени. Она не видела, что девочка лежит на полу и случайно, неумышленно толкнула дочь», - рассказали в Пензенском областном суде.

Однако ранее, в ходе следствия, женщина признавалась, что ударила девочку ногой со злости, потому что та бегала по квартире, кричала, каталась по полу и на замечания не реагировала.

В результате суд приговорил гражданку к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

«Не согласившись с приговором, осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 10 октября», - резюмировали в областном суде.