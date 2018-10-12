12.10.2018 | 08:01

СУ СК России по Пензенской области обнародовало некоторые подробности похищения четырехлетней девочки, произошедшего в среду, 10 октября.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Татьяны Махницкой, все случилось на улице Солнечной в Шемышейке. 41-летний отец девочки с двумя подельниками из газового баллончика брызнули в лица ее отчиму и матери мужчины, после чего забрали ребенка и скрылись на автомобиле.

«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение нескольких часов установлено, что девочка была перевезена в Киров», - добавила Татьяна Махницкая.

В четверг, 11 октября, сотрудники УМВД России по Кировской области задержали лиц, причастных к похищению ребенка. С ними проводятся следственные действия. По словам правоохранителей, отец несовершеннолетней не лишен родительских прав.

Девочку в ближайшее время доставят в Пензенскую область и передадут матери. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается.