Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|12 окт 2018|08:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  77.08  |  $  66.77

Криминал | Похищенную в Пензенской области девочку увезли в Киров

12.10.2018|08:01
Печать

СУ СК России по Пензенской области обнародовало некоторые подробности похищения четырехлетней девочки, произошедшего в среду, 10 октября.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Татьяны Махницкой, все случилось на улице Солнечной в Шемышейке. 41-летний отец девочки с двумя подельниками из газового баллончика брызнули в лица ее отчиму и матери мужчины, после чего забрали ребенка и скрылись на автомобиле.

«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение нескольких часов установлено, что девочка была перевезена в Киров», - добавила Татьяна Махницкая.

В четверг, 11 октября, сотрудники УМВД России по Кировской области задержали лиц, причастных к похищению ребенка. С ними проводятся следственные действия. По словам правоохранителей, отец несовершеннолетней не лишен родительских прав.

Девочку в ближайшее время доставят в Пензенскую область и передадут матери. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается.

0
0
0
0
 
Гость|12.10.2018 08:08|

Хорошо, что девочка нашлась живой. Это счастье для матери и родных!

Гость|12.10.2018 08:17|

Гость писал(a):

Хорошо, что девочка нашлась живой. Это счастье для матери и родных!
Неужели?

Гость|12.10.2018 08:19|

Еще не факт, что с этой неадекватной семейкой ребенку будет лучше

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 