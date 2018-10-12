12.10.2018 | 08:36

В Кузнецке задержаны двое молодых жителей города Сызрани Самарской области. Их подозревают в серии краж, совершенных в конце сентября 2018 года.

Один из предполагаемых воров - несовершеннолетний, привлекавшийся к уголовной ответственности. Второму исполнилось 18 лет.

Как рассказали в пресс-службе пензенского управления МВД, злоумышленники похищали из магазинов продукты питания (в частности, конфеты) и алкогольные напитки (мартини, шампанское и коньяк).

Раскрыть преступления удалось сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по г. Кузнецку. По предварительным данным, подозреваемые причастны к восьми фактам хищений.

«Задержанные признались в содеянном. По фактам краж проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - резюмировали в УМВД.