11.10.2018 | 08:51

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений 59-летнему мужчине.

Гражданин был доставлен в больницу с ножевым ранением в области живота. Сотрудники медицинского учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.

«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что инцидент произошел в селе Большая Лука. Ножевое ранение потерпевшему нанес во время ссоры 38-летний житель Вадинского района.

Подозреваемый признался в содеянном. Санкция части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.