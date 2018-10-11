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Криминал | В Пензенской области расследуют похищение четырехлетней девочки

11.10.2018|19:03
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В Шемышейском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением  предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего») по факту похищения 4-летнего ребенка.

Как рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, вечером в среду, 10 октября, трое мужчин распылили неизвестное вещество в глаза отчима ребенка и матери отчима, подъехавших к своему дому, и похитили находившуюся с ними девочку, скрывшись на автомобиле в неизвестном направлении.

В настоящее время местонахождение малолетней установлено - она в другом городе. Проводятся следственные действия с участниками похищения, в том числе с биологическим отцом ребенка.

Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура.

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Гость|11.10.2018 19:17|

Все срока в УК нужно увеличить в 3-5 раз и ввести норма выработки = пайке. Тогда будет порядок.

Гость|11.10.2018 19:40|

Просто ужас. Ребеночка уже отдали маме?

Имя: Гость
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