11.10.2018 | 19:03

В Шемышейском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего») по факту похищения 4-летнего ребенка.

Как рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, вечером в среду, 10 октября, трое мужчин распылили неизвестное вещество в глаза отчима ребенка и матери отчима, подъехавших к своему дому, и похитили находившуюся с ними девочку, скрывшись на автомобиле в неизвестном направлении.

В настоящее время местонахождение малолетней установлено - она в другом городе. Проводятся следственные действия с участниками похищения, в том числе с биологическим отцом ребенка.

Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура.