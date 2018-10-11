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Криминал | Сердобчанин, ставший свидетелем драки, получил смертельную травму головы

11.10.2018|15:29
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В ночь на понедельник, 8 октября, в Сердобске произошел инцидент, закончившийся гибелью 39-летнего горожанина.

По данным следствия, около железнодорожного вокзала между двумя мужскими компаниями разгорелся конфликт, перешедший в драку. Один из участников побоища увидел человека, вышедшего из расположенной рядом торговой точки. Решив, что сейчас он вступится за своих знакомых, агрессор ударил его кулаком в лицо.

Мужчина упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Приятели привели его в чувство и отвезли домой. А утром родственники обнаружили потерпевшего мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала травма головы.

«Проводятся следственные действия: допрашиваются очевидцы, проводятся проверки показаний на месте с участием подозреваемого и свидетелей, назначены судебные медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|11.10.2018 15:44|

А "знаменитые" футболисты не причастны к этой драке?

Гость|11.10.2018 15:51|

Суровые будни Сердобска. В этом городе, видимо можно передвигаться только с топором в руке.

Гость|11.10.2018 16:30|

Гость писал(a):

уровые будни Сердобска. В этом городе, видимо можно передвигаться только с топором в руке.
Нормальный городок, просто дебилов везде много и от этого никуда не деться.

Имя: Гость
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