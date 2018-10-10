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Криминал | Замглавы минлесхоза области пробудет под домашним арестом до 12 января

10.10.2018|15:46
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Первомайский районный суд в очередной раз продлил срок домашнего ареста заместителю министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеславу Лебедеву.

Чиновника подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. По данным следствия, преступление было совершено в период с июня по декабрь 2016 года на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

Предполагается, что подозреваемый, будучи начальником отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза, вместе с замдиректора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества организовал и произвел вырубку сырорастущих сосен в ликвидном объеме 4 788 кубометров.

В результате лесному фонду России был причинен материальный ущерб на сумму более 90 миллионов рублей.

«С учетом представленных материалов, позиции прокурора суд продлил срок домашнего ареста до 12 января 2019 года включительно», - сообщили в Первомайском районном суде.

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Гость|10.10.2018 16:04|

Он один разве виновен в этом ? Министр не виновен ? 18

Гость|10.10.2018 16:07|

А Ширшина когда сядет ?

Гость|10.10.2018 16:12|

Чай не мешок картошки украл, надо пожалеть.

Гость|10.10.2018 16:17|

Как интересно, украл бутылку водки, сизо, украл миллионы, домашний арест, а где справедливость?

Гость|10.10.2018 16:34|

Страна где не карают за преступления по закону - территория.

Имя: Гость
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