10.10.2018 | 10:18

В Пензе бойцы Росгвардии нашли телефон, украденный у сотрудницы бара на улице Карпинского, и задержали его похитительницу.

Наряд вневедомственной охраны во время патрулирования получил сообщение о том, что в развлекательном заведении сработала кнопка тревожной сигнализации. Когда стражи порядка прибыли на место, потерпевшая рассказала: пока она принимала смену, в помещении находилась бывшая работница заведения. После ее ухода женщина обнаружила пропажу сотового телефона.

Росгвардейцы выяснили личные данные предполагаемой похитительницы, приметы и адрес, но дома ее не оказалось. Подозреваемую нашли среди посетителей бара, расположенного поблизости.

«Один из бойцов набрал номер пропавшего телефона, звонок раздался из сумки подозреваемой. 41-летнюю гражданку задержали. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Во время досмотра украденный телефон нашли. Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.