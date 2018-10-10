10.10.2018 | 16:45

Без тормозов оставила хозяйка автомобиль на улице Литвинова, чем воспользовался злоумышленник. Старую «девятку» женщина купила семь лет назад за 38 тысяч рублей и в последнее время ею не пользовалась.

«Оставила около дома знакомых, так как сломалась тормозная система. Просто у меня стоял, я собиралась его снять с учета, чтобы в металлолом сдать», - рассказала потерпевшая.

Такое намерение появилось и у другого человека. Некий таксист заприметил показавшийся ему бесхозным автомобиль.

«Кузов был разрисован краской, а в салоне находился мусор и пустые бутылки. Во время одной из поездок злоумышленник стал расспрашивать местных жителей, кому принадлежит транспортное средство, однако выяснить эту информацию не смог», - сообщил дознаватель отдела дознания УМВД РФ по г. Пензе Илья Глушенков.

Поэтому мужчина решил забрать автомобиль себе. Подогнал к легковушке УАЗ и на буксире притащил «девятку» поближе к своему дому. Уже было начал разбирать машину на запчасти, но тут пришли полицейские. ВАЗ-2109 вернули хозяйке, а похитившему его мужчине грозит до двух лет тюрьмы.