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Криминал | На пруду в Лунинском районе обстреляли семью с детьми

10.10.2018|17:14
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В Лунинском районе проводится доследственная проверка по факту стрельбы в отдыхавшую у водоема семью.

Инцидент, произошедший в воскресенье, 7 октября, описала в Интернете жительница Пензы, ставшая жертвой нападения. Она рассказала, что вместе с супругом и двумя маленькими детьми отдыхала на пруду в Пензенской области. На противоположном берегу расположилась компания мужчин, один из которых умышленно выстрелил в сторону семьи из карабина «Сайга». Никто не пострадал.

Установлено, что данный факт имел место на пруду около села Степановка Лунинского района.

«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Орган следствия детально установит все обстоятельства совершения противоправного деяния. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|10.10.2018 17:40|

Всё оружие у охотников необходимо изъять , охоту запретить . Охотники могут объединиться и с оружием в руках свергнуть нашего любимого Плешивого .

Гость|10.10.2018 17:42|

Дебил.

Гость|10.10.2018 17:45|

Гость писал(a):

Дебил.
Очень приятно , Павел .

Гость|10.10.2018 17:49|

Это им показалось

Гость|10.10.2018 17:49|

Павел. ты ДЕБИЛ!!!

Гость|10.10.2018 17:50|

ИДИОТ

Гость|10.10.2018 17:51|

Скорее всего типичное пьяное БЫДЛО

Гость|10.10.2018 17:52|

Гость писал(a):

Скорее всего типичное пьяное БЫДЛО
Павел-то? НЕ, обычный шизик, помешавшийся на попах, плешивом, тошнотах и тд и тп.

Гость|10.10.2018 17:56|

А у реки, а у реки, а у реки...

Гость|10.10.2018 17:56|

Гость писал(a):

Павел. ты ДЕБИЛ!!!
Я Павел , Дебил ты !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|10.10.2018 18:31|

Гость писал(a):

А у реки, а у реки, а у реки...
гуляють девки и стреляють мужики

Гость|10.10.2018 18:32|

давно пора разрешить свободную продажу оружия. У дебилов оно есть, пусть будет и у нормальных граждан

Гость|10.10.2018 18:39|

Будни Буртасской агломерации

Гость|10.10.2018 18:49|

Гость писал(a):

давно пора разрешить свободную продажу оружия. У дебилов оно есть, пусть будет и у нормальных граждан
Ещё один ..... У НАС СЕЙЧАС СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА ОРУЖИЯ.Собирай справки ,покупай сейф и бери гладкоствол.Будешь себя нормально вести возьмёшь нарезное.Сейчас на руках у населения зарегистрировано более 6 млн.300 тыс. стволов.Учитывая специфику стрелкового спорта и охоты, а также значительный износ оружия, парламентариям представляется, что установленное законом «Об оружии» на общее количество приобретенного гражданином РФ охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом — пять единиц, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом — пять единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия — пять единиц, является необоснованным.

Депутаты предлагают увеличить максимальное количество возможного приобретения такого оружия до 10 единиц.

Гость|10.10.2018 18:52|

Раненые есть ? Алёша,подай патроны.

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Имя: Гость
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