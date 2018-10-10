10.10.2018 | 17:14

В Лунинском районе проводится доследственная проверка по факту стрельбы в отдыхавшую у водоема семью.

Инцидент, произошедший в воскресенье, 7 октября, описала в Интернете жительница Пензы, ставшая жертвой нападения. Она рассказала, что вместе с супругом и двумя маленькими детьми отдыхала на пруду в Пензенской области. На противоположном берегу расположилась компания мужчин, один из которых умышленно выстрелил в сторону семьи из карабина «Сайга». Никто не пострадал.

Установлено, что данный факт имел место на пруду около села Степановка Лунинского района.

«Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Орган следствия детально установит все обстоятельства совершения противоправного деяния. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.