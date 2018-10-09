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Криминал | В Заречном молодая мать получила условный срок за сбыт наркотиков

09.10.2018|14:16
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29-летнюю зареченку осудили за сбыт наркотиков. 30 июля женщина через так называемую закладку приобрела запрещенное вещество для личного потребления и распространения.

На следующий же день жительница закрытого города созвонилась со знакомой и предложила ей дозу за 500 рублей. В назначенном месте она передала наркотик «клиентке», действовавшей в рамках проверочной закупки.

Женщину задержали, она раскаялась в своем поступке. Как оказалось, ранее мать малолетнего ребенка уже привлекалась к административной ответственности, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно.

«Гражданке назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года», - сообщили в Зареченском городском суде.

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Гость|09.10.2018 15:12|

Ну и дура. Лишите материнства,если характеризуется неудовлетворительно. Чего ждать? Беды?

Имя: Гость
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