09.10.2018 | 14:16

29-летнюю зареченку осудили за сбыт наркотиков. 30 июля женщина через так называемую закладку приобрела запрещенное вещество для личного потребления и распространения.

На следующий же день жительница закрытого города созвонилась со знакомой и предложила ей дозу за 500 рублей. В назначенном месте она передала наркотик «клиентке», действовавшей в рамках проверочной закупки.

Женщину задержали, она раскаялась в своем поступке. Как оказалось, ранее мать малолетнего ребенка уже привлекалась к административной ответственности, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно.

«Гражданке назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года», - сообщили в Зареченском городском суде.