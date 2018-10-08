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Криминал | Пензенского подростка и его друга задержали в Самаре с 3,3 кг «скорости»

08.10.2018|13:59
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Двух пензенцев ждет суд в Самаре. Сотрудники транспортной полиции задержали молодых людей в поезде, когда они перевозили крупную партию наркотика.

По версии следствия, в декабре 2017 года пензенский подросток и его старший друг взяли на себя функции «закладчиков» запрещенных веществ. Указания от руководителя они получали через Интернет. Заданием стало отправиться в Уфу, а оттуда в Екатеринбург и Тюмень, чтобы сбыть наркотики.

В феврале наркокоммерсанты отправились в путь на поезде Белгород - Новосибирск. При себе они имели около 3,3 кг синтетического вещества альфа-PVP, известного как «скорость».

Кроме того, у несовершеннолетнего стражи порядка обнаружили 17,5 грамма гашиша. Часть он собирался продать, а часть оставить для себя.

По решению суда оба пензенца были заключены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

«Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания за данный вид преступления пожизненное лишение свободы», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Источник — фото ptproc.ru
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