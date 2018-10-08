08.10.2018 | 10:08

Сотрудники пензенской полиции раскрыли кражу, жертвой которой стал ребенок.

«В Управление МВД России по городу Пензе поступило заявление о краже на улице Чаадаева. На детской площадке ребенок оставил без присмотра мобильный телефон, который был похищен неизвестным лицом», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место преступления, провела поквартирный обход граждан. В результате разыскных мероприятий было установлено: к краже причастен 54-летний житель Пензы, уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина дал признательные показания, похищенный телефон у него изъяли. По факту кражи возбудили уголовное дело. Гражданину грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее похожий криминальный инцидент произошел на улице Мира. 30-летняя горожанка оставила телефон на детской площадке во дворе дома. Когда она вспомнила об устройстве и вернулась за ним, имущества на месте не оказалось. Женщина обратилась в полицию. По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний житель Кузнецка, привлекавшийся к уголовной ответственности.