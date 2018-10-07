Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|7 окт 2018|12:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Криминал | 22-летний пензенец лишился денег при попытке устроиться на работу водителем

07.10.2018|10:46
Печать

В Пензе проводится проверка по факту интернет-мошенничества в сфере трудоустройства. С соответствующим объявлением в правоохранительные органы обратился 22-летний молодой человек.

Он нашел на сайте Avito.ru объявление о вакансии водителя с зарплатой в 40 тысяч рублей, позвонил по указанному телефону и договорился о собеседовании в офисе на улице Пушкина.

«Когда гражданин ехал на встречу, незнакомец перезвонил и попросил пополнить счета нескольких мобильных телефонов, которые он укажет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Молодой человек послушался и перевел 6 100 рублей на счета трех номеров. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Теперь полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

0
0
0
0
 
Гость|07.10.2018 11:55|

Когда народ мозгами шевелить начнёт? Кто из кадровиков будет деньги просить? Тем более на мобильные номера?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 