07.10.2018 | 10:46

В Пензе проводится проверка по факту интернет-мошенничества в сфере трудоустройства. С соответствующим объявлением в правоохранительные органы обратился 22-летний молодой человек.

Он нашел на сайте Avito.ru объявление о вакансии водителя с зарплатой в 40 тысяч рублей, позвонил по указанному телефону и договорился о собеседовании в офисе на улице Пушкина.

«Когда гражданин ехал на встречу, незнакомец перезвонил и попросил пополнить счета нескольких мобильных телефонов, которые он укажет», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Молодой человек послушался и перевел 6 100 рублей на счета трех номеров. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Теперь полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.