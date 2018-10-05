05.10.2018 | 10:24

Сотрудники каменской полиции по горячим следам раскрыли кражу, жертвой которой стала 82-летняя жительница районного центра.

Пожилая женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что оставила на скамейке возле дома на Кооперативной площади сумку, в которой находились документы, ключи от квартиры, мобильный телефон, а также кошелек с деньгами в сумме 19 300 рублей. Сумочку похитили.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели обход граждан и установили причастность к совершению преступления 56-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина дал признательные показания, часть похищенного была изъята. По факту кражи сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.