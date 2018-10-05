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Криминал | В Пензе двоих приговорили к колонии за покушение на сбыт наркотиков

05.10.2018|17:12
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Два родных брата обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием Интернета.

Ранее Максим и Михаил проблем с законом не имели. Говорят, что пойти на преступление их толкнуло отсутствие денег. У одного - неработающая жена и ребенок-инвалид, у второго - беременная супруга. Трудились оба без официального оформления. Хотелось подзаработать.

«На стене увидели адрес в Интернете, зашли по адресу, с этого и началось», - рассказал молодой человек.

Незаконный доход Максим и Михаил стали получать в 2017 году. В апреле 2018 года братья взяли у некоего лица три килограмма наркотического вещества, расфасовали все по пакетам и повезли нелегальный груз в другой город.

«Преступление является неоконченным, поскольку в судебном заседании установлено, что преступление не было доведено до конца подсудимыми по не зависящим от них обстоятельствам: наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», - сообщил судья Октябрьского районного суда г. Пензы Михаил Дурманов.

«Впредь больше никогда в жизни такого я не совершу. Хотел бы попросить вас применить закон и вынести наказание, не связанное с лишением свободы», - раскаялись в последнем слове подсудимые.

В результате старшему из братьев назначено наказание в виде 6 лет и 3 месяцев в колонии строгого режима, младшему дали на три месяца меньше. Наручники на Максима и Михаила надели в зале суда.

Приговор может быть обжалован.

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Гость|05.10.2018 19:22|

Вот и усё.

Имя: Гость
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