04.10.2018 | 14:31

Два чемодана, утятница, самовар, фуфайка и плед - все эти вещи пропали из квартиры на третьем этаже дома № 40 на проспекте Мира в Заречном. Кража была совершена, пока 48-летняя хозяйка несколько дней была в отъезде. Об этом сообщает портал «Город Z».

Вернувшись 2 октября домой, женщина обнаружила пропажу имущества и обратилась в полицию с заявлением о краже. Она пояснила, что злоумышленник проник в ее жилище через форточку на балконе.

Оперативникам не составило большого труда установить подозреваемых. Одним из них оказался 52-летний сосед зареченки, другим - его 50-летний приятель, ранее судимый. Идея поживиться чужим добром пришла в их головы во время совместного застолья, и они тут же ее реализовали.

При задержании подозреваемых сотрудники полиции изъяли часть похищенного. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до 6 лет.