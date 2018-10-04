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Криминал | Из квартиры зареченки воры унесли самовар, утятницу и фуфайку

04.10.2018|14:31
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Два чемодана, утятница, самовар, фуфайка и плед - все эти вещи пропали из квартиры на третьем этаже дома № 40 на проспекте Мира в Заречном. Кража была совершена, пока 48-летняя хозяйка несколько дней была в отъезде. Об этом сообщает портал «Город Z».

Вернувшись 2 октября домой, женщина обнаружила пропажу имущества и обратилась в полицию с заявлением о краже. Она пояснила, что злоумышленник проник в ее жилище через форточку на балконе.

Оперативникам не составило большого труда установить подозреваемых. Одним из них оказался 52-летний сосед зареченки, другим - его 50-летний приятель, ранее судимый. Идея поживиться чужим добром пришла в их головы во время совместного застолья, и они тут же ее реализовали.

При задержании подозреваемых сотрудники полиции изъяли часть похищенного. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до 6 лет.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.10.2018 14:57|

Безработица на дворе, украл, выпил, в тюрьму, не жизнь - романтика Вот и трудоустроились, Стаж, пенсии, трехразовое питание, белая простыня. участие в самодеятельности. не жизнь, романтика.

Гость|04.10.2018 15:01|

харашо шта курей не тронули.

Гость|04.10.2018 15:24|

Какой стаж? Зона не армия. А судя по украденному эти воры дешёвки.

Имя: Гость
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