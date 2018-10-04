04.10.2018 | 08:53

Сотрудники пензенских правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу, которая была совершена на улице Аустрина.

56-летняя потерпевшая обратилась в отдел полиции № 2 и рассказала, что злоумышленник проник в жилище через незапертую входную дверь и похитил телевизор, телевизионную приставку, а также шесть мобильных телефонов, роутер и весы.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате было установлено: к краже причастен 26-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина сознался в содеянном, похищенное имущество у него изъяли.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.