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Криминал | 26-летний пензенец обокрал открытую квартиру на Аустрина

04.10.2018|08:53
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Сотрудники пензенских правоохранительных органов раскрыли квартирную кражу, которая была совершена на улице Аустрина.

56-летняя потерпевшая обратилась в отдел полиции № 2 и рассказала, что злоумышленник проник в жилище через незапертую входную дверь и похитил телевизор, телевизионную приставку, а также шесть мобильных телефонов, роутер и весы.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В результате было установлено: к краже причастен 26-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина сознался в содеянном, похищенное имущество у него изъяли.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

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Гость|04.10.2018 09:35|

А зачем у потерпевшей 6 мобилок? Что-то здесь не чисто.

Имя: Гость
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