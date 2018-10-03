03.10.2018 | 16:57

На автозаправочных станциях в Пензенской области реализовывалось фальсифицированное моторное топливо, произведенное в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«На территории нефтебазы в Талдомском районе трое жителей Москвы организовали производство бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива, не отвечающего требованиям ГОСТ. Злоумышленники смешивали низкооктановое качественное моторное топливо (АИ-80) с различными присадками для получения большего объема высокооктанового моторного топлива (АИ-92, АИ-95). Фальсифицированную продукцию сбывали оптом и в розницу через свои автозаправочные станции, расположенные на территориях Московской, Рязанской и Пензенской областей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, суррогат реализовался через подконтрольные фирмы в бюджетные организации Московской области.

При обысках на квартирах, в офисах, на заправках оперативники изъяли финансовую и черновую документацию по производству фальсификата. Исследование показало: отобранные образцы ГСМ не соответствуют техрегламенту и могут навредить здоровью потребителей.

По факту мошенничества, совершенного организованной группой, возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые задержаны.