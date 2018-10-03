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Криминал | Ночью на Ударной ограбили 36-летнего мужчину

03.10.2018|09:18
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Сотрудники пензенских правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, жертвой преступления стал 36-летний мужчина. Злоумышленник напал на него ночью на Ударной улице, причинил телесные повреждения и похитил борсетку с 3 000 рублей, документами и мобильным телефоном.

Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 29-летний пензенец, уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

Сейчас по факту грабежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

26 сентября назад на Ударной произошел похожий случай. Трое мужчин набросились на прохожего с кулаками, вынули из борсетки деньги и банковскую карту, забрали сотовый телефон и скрылись. Их задержали сотрудники Росгвардии.

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Гость|03.10.2018 09:27|

"Заводской"район,у кого были деньги давно свалили. Разрушенные общаги,сидельцы,миграты,приехавшие с деревень, разведёнки и пенсионеры,которым некуда бежать.

Гость|03.10.2018 09:35|

На Ударной опять ударили. Ударная гремит!

Гость|03.10.2018 09:50|

АУЛ В КРИМИНАЛЬНЫХ СВОДКАХ...

Имя: Гость
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