03.10.2018 | 08:49

В малосердобинском суде вынесен приговор 25-летнему жителю районного центра. Мужчина признан виновным в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Согласно материалам дела, в конце августа 2017 года гражданин собрал на территории Малой Сердобы верхушки дикорастущей конопли, высушил и измельчил их, получив таким образом марихуану. Спрятав наркотик в надворной постройке, он хранил его до конца июля 2018 года. Часть вещества мужчина употребил, остальное обнаружили и изъяли сотрудники полиции во время обыска.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сельчанин полностью признал свою вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

«Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ», - сообщается на сайте суда.

Приговор вступил в законную силу. Теперь в свободное время мужчина будет выполнять бесплатные общественно полезные работы (не больше четырех часов в день).