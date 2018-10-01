01.10.2018 | 20:09

В одном из баров Пензы посетитель обронил банковскую карту. Этим воспользовались злоумышленники.

«По телефону стали приходить уведомления, что с моей карты снимаются деньги. Потом я ее заблокировал, конечно», - рассказал потерпевший.

Но со счета к тому времени успели похитить около полутора тысяч рублей. Их потратили три молодых человека в возрасте 18-19 лет.

«Один из злоумышленников находился в том же баре, что и потерпевший. По его словам, утерянную потерпевшим банковскую карту нашла одна из посетительниц бара и передала ему. Подозреваемый вышел на улицу, где встретил знакомых и сказал им о найденной карте», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД РФ по г. Пензе Екатерина Скалкина.

С карты можно было снять деньги в сумме до 1 000 рублей, не вводя ПИН-код. Этим и воспользовались завладевшие ей. Сначала они сделали небольшую покупку: приобрели за чужой счет жевательную резинку, а затем заправили автомобиль. Потом они посетили бар на улице Суворова.

Теперь же подозреваемые могут отправиться за решетку на срок до пяти лет.