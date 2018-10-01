Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 окт 2018|21:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  75.99  |  $  65.57

Криминал | В Пензе молодые люди расплачивались найденной картой

01.10.2018|20:09
Печать

В одном из баров Пензы посетитель обронил банковскую карту. Этим воспользовались злоумышленники.

«По телефону стали приходить уведомления, что с моей карты снимаются деньги. Потом я ее заблокировал, конечно», - рассказал потерпевший.

Но со счета к тому времени успели похитить около полутора тысяч рублей. Их потратили три молодых человека в возрасте 18-19 лет.

«Один из злоумышленников находился в том же баре, что и потерпевший. По его словам, утерянную потерпевшим банковскую карту нашла одна из посетительниц бара и передала ему. Подозреваемый вышел на улицу, где встретил знакомых и сказал им о найденной карте», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД РФ по г. Пензе Екатерина Скалкина.

С карты можно было снять деньги в сумме до 1 000 рублей, не вводя ПИН-код. Этим и воспользовались завладевшие ей. Сначала они сделали небольшую покупку: приобрели за чужой счет жевательную резинку, а затем заправили автомобиль. Потом они посетили бар на улице Суворова.

Теперь же подозреваемые могут отправиться за решетку на срок до пяти лет.

0
0
0
0
 
Гость|01.10.2018 20:55|

П..здюки на мамкиной хонде заправляются спи...женной картой - типичная современная мразь-ворье

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 