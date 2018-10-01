01.10.2018 | 08:32

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи из магазина. Криминальный инцидент произошел на улице Свердлова. Добычей злоумышленника стал кофе различных наименований общей стоимостью 3 146 рублей.

Сотрудники торгового центра сообщили о случившемся в Управление МВД России по городу Пензе.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения в торговом зале и установили причастность к совершению преступления 31-летнего гражданина», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Подозреваемый признался в содеянном. Оказалось, он ведет бродяжнический образ жизни, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За кражу кофе ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.