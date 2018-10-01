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Криминал | В Пензе бродяга украл из магазина кофе на 3 000 рублей

01.10.2018|08:32
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту кражи из магазина. Криминальный инцидент произошел на улице Свердлова. Добычей злоумышленника стал кофе различных наименований общей стоимостью 3 146 рублей.

Сотрудники торгового центра сообщили о случившемся в Управление МВД России по городу Пензе.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения в торговом зале и установили причастность к совершению преступления 31-летнего гражданина», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Подозреваемый признался в содеянном. Оказалось, он ведет бродяжнический образ жизни, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За кражу кофе ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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Гость|01.10.2018 08:47|

Зима на дворе. Домой на зону поедет.

Гость|01.10.2018 08:48|

Оказалось, он ведет бродяжнический образ жизни, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За кражу кофе ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Так зима скоро холодно, продуман на зоне перезимует.

Имя: Гость
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