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Криминал | 34-летний зареченец задержан при попытке украсть деньги из кассы магазина

01.10.2018|12:45
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В субботу, 29 сентября, в одном из магазинов на улице Ленина в Заречном произошло ЧП: посетитель попытался похитить из кассового аппарата всю выручку - 35 тысяч рублей.

Однако уйти с деньгами злоумышленнику не удалось. Его задержали сотрудники торговой точки, которые тут же вызвали полицию.

Подозреваемым оказался 34-летний безработный зареченец. Сотрудники магазина передали его стражам порядка.

«Сейчас по данному факту проводится проверка», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МО МВД по ЗАТО Заречный.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|01.10.2018 13:06|

Довели народ....

Гость|01.10.2018 13:11|

Вот нам пенсионная реформа,в 34года уже не устроиться на работу.

Гость|01.10.2018 14:25|

Надо было его прямо у кассы нагнуть и пусть бы каждый желающий покупатель мог бы прочистить этому воришке дымоход.

Имя: Гость
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