01.10.2018 | 12:45

В субботу, 29 сентября, в одном из магазинов на улице Ленина в Заречном произошло ЧП: посетитель попытался похитить из кассового аппарата всю выручку - 35 тысяч рублей.

Однако уйти с деньгами злоумышленнику не удалось. Его задержали сотрудники торговой точки, которые тут же вызвали полицию.

Подозреваемым оказался 34-летний безработный зареченец. Сотрудники магазина передали его стражам порядка.

«Сейчас по данному факту проводится проверка», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МО МВД по ЗАТО Заречный.